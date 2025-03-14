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Konya’da Yeniden Refah Partisi’nde Sular Durulmuyor! İlçe Belediye Başkanına İhraç Talebi

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konya’da Yeniden Refah Partisi’nde Sular Durulmuyor! İlçe Belediye Başkanına İhraç Talebi

Konya'da Yeniden Refah Partisi'nde yaşanan hareketlilik devam ediyor.

Atama teşkilatı karıştırdı

Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı'na atanan Hasan Yel'in ardından parti teşkilatında büyük bir karışıklık yaşandı. Çumra ve Emirgazi ilçe teşkilatları ile belediye meclis üyelerinin tamamı, partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Gözler başkanlarda

Peş peşe gelen istifalar ve parti içinde yaşanan karışıklık nedeniyle gözler, Yeniden Refahlı belediye başkanlarına çevrildi. Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, atama ile ilgili gelişmeler hakkında ve süreci doğru bir şekilde aktarmak adına bugün basın açıklaması yapacağını duyurmuştu.

Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildi

Yapılan açıklamanın ardından, Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanlığı, Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın'a yönelik ihraç talebinde bulunduğunu duyurdu.

Konya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın, partimizin ilke ve disiplin kurallarına aykırı hareket etmesi nedeniyle tedbirli olarak, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir.”

(Mustafa İlker Şen)

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Yorumlar
  • A
    Adero
    1 saat önce

    %100menfaat partisi

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