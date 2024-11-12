Konya’da yol kenarına atılmış 13 çuval bulundu!

Konya'da yol kenarına bırakılan 13 çuval vatandaşların dikkatini çekti. Olay jandarmaya intikal ettirildi.
Yol kenarına atılmış!
Olay, 9 Kasım'da Konya'nın Derbent ilçesinde yaşandı.
Yol kenarına bırakılan 13 çuval vatandaşlar tarafından jandarmaya ihbar edildi.
Çevre güvenliğini alan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çuvalları tek tek açtı.
Çuvalların içinden çıkanlar soke etti!
Yapılan incelemede 132 çuval içinde:
-417 Adet tabanca namlu bloğu,
-Bin 726 Adet kancalı demir parçası,
-696 Adet tabanca icra mili,
-633 Adet 4 cm'lik yay,
-723 Adet 3 çentikli demir parçası,
-82 Adet 7 cm'lik yay,
-637 Adet 3 cm'lik pim,
-190 Adet yuvarlak delikli pim,
-825 Adet 1.5 cm'lik yay,
-Bin 994 Adet tabanca şarjörü, 1,5 cm uzunluğunda ince kenarlı muhtelif miktarda yay olduğu tespit edildi.
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