Konya’da yumurta fiyatlarına zam geldi mi? Konya’da yumurta fiyatları ne kadar oldu?
Türkiye’de gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yumurta sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Kayseri ve Afyon’da yumurta fiyatlarına zam gelirken, Konya’da zam geldi mi merak ediliyor. Konya’da yumurta fiyatlarına zam geldi mi? İşte detaylar...
Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri ve Afyon'da yumurta fiyatlarına zam geldi. Fiyatlar, bölgelere göre 6 ila 10 kuruş arasında arttı.
Ekonomim'de yer alan habere göre, geçen hafta duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatlarında artış yaşandı. Yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatları ise sabit kaldı.
AFYON'DA YUMURTA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Afyon'un Başmakçı ilçesinde tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurta 4 lira 70 kuruşa yükselirken, 4 lira 55 kuruş olan eski ana yumurta fiyatı 4 lira 65 kuruşa çıktı. Yeni ana yumurtanın tanesi ise 4 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruşa yükseldi.
KAYSERİ'DE YUMURTA FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Kayseri'de de benzer bir artış görüldü. 4 lira 50 kuruş olan duble yumurtanın tanesi 4 lira 58 kuruşa, 4 lira 43 kuruş olan eski ana yumurtanın tanesi 4 lira 51 kuruşa çıktı.
KONYA'DA YUMURTA FİYATLARINA ZAM GELDİ Mİ?
Konya'da ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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