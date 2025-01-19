Konya’da yüzlerce polisin katılımıyla “42 huzur 1’’ uygulaması gerçekleştirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin başta kalabalık bölgeleri olmak üzere birçok noktasında “Huzur Uygulamaları” gerçekleştirildi. “42 Huzur Uygulaması 1” parolasıyla gerçekleştirilen uygulamalara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de katıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğünce 104 ekip 384 polisle başta Karatay, Meram ve Selçuklu İlçeleri olmak üzere tüm ilçelerde denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek uygulamalar öncesi polis ekiplerine asayiş uygulamalarının huzurun anahtarı olduğunu vurgulayarak konuşma gerçekleştirdi.
76 bin 681 TL ceza kesildi!
Ardından uygulama noktalarını denetleyerek polis ekiplerine kolaylıklar dilerken vatandaşlarla sohbet etti.
İl merkezinde yapılan denetimlerde 87 umuma açık iş yeri denetlendi, 17 iş yerinin mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edildi.
3 bin 440 şahıs, 319 araç sorgulandı. Yoklama kaçağı 11 şahıs tespit edilirken 11 araç ve sürücüsüne 76 bin 681 TL ceza uygulandı.
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