Konya dahil 76 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik dev operasyon: 2 ton uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde 3 haftada düzenlenen "Narkoçelik" operasyonlarında, 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada 76 ilde düzenlenen "Narkoçelik" operasyonları hakkında bilgi verdi.

Operasyonların cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 3 bin 165 ekip, 8 bin 236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirten Yerlikaya, bu kapsamda, 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ile 890 bin 35 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 2 bin 248 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Operasyon detayları:.

Operasyonlar kapsamında, toplamda 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde, 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca, 2 bin 248 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yapılan baskınlarda, birçok uyuşturucu satıcısı ve sokak satıcısı gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucular ve şüpheliler:

Son 3 haftada yapılan NARKOÇELİK operasyonlarıyla, farklı illerde uyuşturucu türleri arasında büyük miktarlarda ele geçişler yaşandı.

İstanbul: 385 kg skunk, 176,5 kg metamfetamin, 17 kg kokain, 8 kg bonzai ve 16 kg esrar ele geçirildi. 26 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır: 152,5 kg metamfetamin, 125,5 kg esrar, 47 kg skunk ele geçirildi. 15 şüpheli yakalandı.

Gaziantep: 120 kg skunk, 24 kg metamfetamin ve 101 litre kimyasal madde ele geçirildi. 11 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa: 140 kg skunk ele geçirildi. 7 şüpheli yakalandı.Adana: 37,5 kg esrar ele geçirildi. 2 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında "Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Eğer çevrenizde uyuşturucu ile ilgili şüpheli bir durum fark ederseniz, 112'yi arayın. Biz gerekeni yapalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi