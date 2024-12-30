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Konya dahil 9 ilde hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyonu bulan bungalov çetesi çökertildi: 12 tutuklama

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Konya dahil 9 ilde hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyonu bulan bungalov çetesi çökertildi: 12 tutuklama
Diyarbakır merkezli “Bungalov sarmalı” operasyonunda hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyon 983 bin lirayı bulan çetenin çökertilmesiyle gözaltına alınan 20 şüpheliden 12’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu sosyal medya siteleri üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren çete tespit edildi.

Şahısların banka ve ödeme kuruluşları, kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.

20 şüpheli gözaltına alındı

Bahse konu şahısların ülke genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilip, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları dahilinde 5 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar neticesinde; şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya illerinde eş zamanlı "Bungalov sarmalı” operasyonu yapılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 kişi ise tutuklandı.

Şüpheli şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eylemlerinden elde etmiş oldukları piyasa değeri yaklaşık 11 milyon olan 6 adet otomobil ve 1 motosiklete el konulduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

  • #Konya #bungalov çetesi

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