Konya’daki bir ilçede eğitime 1 Milyon destek! Belediye başkanı duyurdu: Hesaplarınızı kontrol edin!

Konya’nın Karapınar ilçesinde belediyeden eğitime 1 Milyon destek geldi. Başkan Önal duyurdu. “Gençler, bugün hesaplarınızı kontrol etmenizi istiyorum!’’ İşte detaylar..

Karapınar Belediyesi, ilçede üniversiteye ilk defa yerleşen 420 öğrenciye toplamda 1.050.000 TL eğitim desteği sağladı. Belediye Başkanı İbrahim Önal, gençlere hitaben yaptığı açıklamada, öğrencilere verilen desteğin hesaplara yatırıldığını belirterek, "Gençler, bugün hesaplarınızı kontrol etmenizi istiyorum!" dedi.

Başkan Önal, eğitimin toplumun geleceği için en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak,

"Sizlerin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi için her zaman yanınızdayız. Eğitim, en büyük yatırımımız ve en güçlü teminatımızdır. İlçemizin geleceğini inşa edecek olan bu pırıl pırıl gençlerimize inancımız tam. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, yollarının açık olmasını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

Karapınar Belediyesi'nin sağladığı bu destek, hem öğrenciler hem de aileler için büyük bir katkı sağlarken, ilçenin eğitim başarısını artırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

(Sibel Elmas)