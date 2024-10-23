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Konya’daki bu özel ve özgün projede yok yok! HOŞKUBBE önemli merkezlerinden birisi olacak

Sibel Elmas
Muhabir
Konya’daki bu özel ve özgün projede yok yok! HOŞKUBBE önemli merkezlerinden birisi olacak
Karatay Belediyesi, özellikle geleceğin söz sahibi çocuklara ve gençlere yönelik projeleriyle ilçenin çehresini değiştirdi. Okumayı ve araştırmayı seven bir neslin yetişmesine katkı sunması amacıyla Karatay’a kazandırdığı “HOŞKUBBE”nin yapımı tamamlandı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni yatırımın artık açılış için gün saydığının altını çizerek; “Kütüphaneler birer bilgi hazineleridir. Bu hazineleri zenginleştirerek geleceğimiz olan çocuklarımızla buluşturacağız. Okumayı ve araştırmayı seven, kendini yetiştirmek isteyen bir neslin böylesine güzel ve modern mekânlarda olmasına, şehrimizin büyük bir bilgi toplumuna dönüşmesine katkı sunmasını önemsiyoruz” dedi.

Özellikle eğitim çağındaki çocuklar ve gençler için büyük bir gayretin içinde olan Karatay Belediyesi, Çimenlik Mahallesi Alâaddin Kap Caddesi üzerinde 12 bin 930 metrekare arsa üzerinde konumlandırılan Karatay HOŞKUBBE'nin yapımını da tamamlandı. 

BU PROJEDE YOK YOK

Özel ve özgün mimari özellikleriyle tasarlanan söz konusu projede gençlerin hem ders çalışabilecekleri hem de kaynak kitaplara kolaylıkla erişebilecekleri Kubbealtı Kütüphanesi bulunuyor. Birçok sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabilecek şekilde alanlara sahip olan HOŞKUBBE'de iki kütüphane, bir de okuma salonu mevcut. HOŞKUBBE çocuklar ve gençlerin yanı sıra tüm vatandaşlara hizmet verecek.

VİZYON PROJE, ÇOCUKLARA VE GENÇLERE ARMAĞAN EDİLDİ

HOŞKUBBE'de 0-3, 3-6 ve 6-12 yaş çocuk kütüphaneleri, özel oyun alanları ve Çocuk Kafe de bulunuyor. Kafe Karatay'ın bir şubesinin de yer aldığı HOŞKUBBE artık Konyalılarla buluşmak için gün sayıyor. Projenin resmi açılışının kısa bir süre içerisinde yapılarak hizmete girmesi hedefleniyor.

OKUMAYI VE ARAŞTIRMAYI SEVEN BİR NESLİN BÖYLE GÜZEL MEKANLARDA YETİŞMESİNİ İSTİYORUZ

Çocukların ve gençlerin en iyi imkânlarla yetişmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şehri yeni ve özgün bir projeyle daha tanıştıracaklarını aktardı. 

Başkan Hasan Kılca; "Karatay Belediyesi olarak eğitime, kültüre ve spora; kısacası çocuklarımızın geleceğine yön veren her türlü projeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar pek çok yatırımı şehrimize ve ilçemize kazandırdık. Bu gayretimizi her geçen gün bir üst seviyeye taşıyoruz. Geleceğimizin söz sahibi evlatlarımızın çok daha güzel ve nezih ortamlarda eğitim almaları ve kendilerini yetiştirmeleri amacıyla başladığımız HOŞKUBBE projemizi de bu bağlamda tamamladık. Çocuklarımız ve gençlerimiz, artık çok kısa bir süre içerisinde oldukça güzel bir kütüphaneye kavuşmuş olacaklar. HOŞKUBBE içerisinde sessiz ve sesli çalışma odaları, 0-3 ve 3-6 yaş çocuklarımız için öğrenme sınıflarımız, kreş ve anaokulu öğrencilerimizin sıkça kullanacağı tasarım atölyelerimiz yer alıyor. Yine projemize Kafe Karataylarımızın mini modelini de dahil ettik. Kısacası bu özel projede yok yok. Bu özgün ve özel yatırımımızın şimdiden tüm gençlerimize, çocuklarımıza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

(Sibel Elmas)

 

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