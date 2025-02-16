Konya’daki çifte cinayette yeni gelişme!

15 Şubat 2025 tarihinde Çumra ilçesi İzzetbey Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavga olayında yeni bir gelişme yaşandı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşmüş, olayda Şadiye A. hayatını kaybederken, ağır yaralanan abisi Selahaddin B. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Olay sonrası polis ekipleri, şüpheli Halil İbrahim Ü.'yü suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı. Yapılan soruşturma sonucunda şüpheli Halil İbrahim Ü. ve oğlu Recep Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Haber Merkezi