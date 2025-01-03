Konya’daki feci kaza anı güvenlik kamerasında! Otomobil ile kamyonet çarpışmıştı
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralanmıştı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, sabah 10:40 sıralarında Konya-Ankara kara yolu üzeri, Ömeranlı Mahallesinde meydana gelmiş, Alınan bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan M. E. A. idaresindeki otomobil, aynı yöne seyir halinde olan ve trafik ışıklarında bekleyen M. M. A. idaresindeki kamyonete arkadan çarpmıştı.
Kazada otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü A. ağır yaralanmıştı.
'Kaza anı ise güvenlik kamerasında'
Meydana gelen feci kaza ise yakınlarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İşte o anlar;
Görüntüde otomobilin trafik ışıklarında bekleyen kamyonete arkadan çarptığı görülüyor. Kaza sonrası ise iş yerinde bulunanlar büyük panik ve korku yaşadı.
Kazada ağır yaralanan sürücü A. Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”