GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’daki merkezde 5 akbaba koruma altında tutuluyor

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki merkezde 5 akbaba koruma altında tutuluyor
Konya’da bazı nedenlerle göçü yarıda kalınca koruma altına alınan 5 akbaba, Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde oluşturulan özel alanda misafir ediliyor.

Yaralı ya da hasta getirildikleri merkezde tedavileri yapılan akbabalar, rehabilitasyonunu tamamlanıp göçe hazır duruma gelinceye kadar yırtıcı kuşlar için hazırlanan alanlarda yaşamını sürdürüyor.

Merkezdeki 4 küçük akbaba ve 1 kara akbaba, günde belirli aralıklarla besleniyor, çeşitli bakımları ve pansumanları, veterinerlerce klinik ortamında özenle gerçekleştiriliyor.

Merkezin müdürü ve başveteriner hekimi Ufuk Ertürk, doğada hasta, yaralı, düşkün halde bulunan vahşi hayvanların tedavilerini ve bakımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Her canlının ekosistem için önemli olduğunu vurgulayan Ertürk, merkeze getirilen hayvanları öncelikle doğaya kazandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Dünya üzerinde 8 göç rotası bulunduğunu, Türkiye'nin Karadeniz-Akdeniz rotasında olduğunu belirten Ertürk, "Her yıl ilkbaharda ve sonbaharda ülkemiz, göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Doğal engellerin yanında enerji nakil hatları, uçak çarpmaları, avcılık, beslenme alanlarının kaybolması gibi durumlardan dolayı bu kuşlardan bazıları göçünü tamamlayamıyor." ifadelerini kullandı.

- Akbabalar gelecek göç döneminde sürüsüne katılmak üzere doğaya salınacak

Yaralanan, hastalanan veya bitkin düşen kuşların duyarlı vatandaşların ihbarı ya da saha personelinin dikkatiyle tespit edildiğini, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince de rehabilitasyon merkezine getirildiğini dile getiren Ertürk, şöyle konuştu:

"Tedavisi ve rehabilitasyon süreci yetişen hayvanlar, aynı göç döneminde sürüsüne katılmak üzere doğaya bırakılıyor. Tedavisi yetişmeyenler ise bir sonraki göç döneminde sürüsüne katılmak üzere doğaya bırakılıyor. Bu süre zarfında rehabilitasyon merkezimizde veteriner hekimler nezaretinde beslenme ve sağlık kontrolleri düzenli olarak yapılıyor. Rehabilitasyon merkezinde şu anda 5 akbabamız bulunuyor. Akbabalarımızın tedavi ve rehabilitasyon süreçleri, içinde bulunduğumuz göç döneminde tamamlanamayacak. O yüzden bu hayvanlarımızın doğaya salınması, bir sonraki göç dönemine kaldı."

Ertürk, akbabalar için kendi türlerine özgü habitat alanları oluşturduklarını belirterek, "Yırtıcı göçmen kuşlarımızın rehabilitasyonunun ve beslenmesinin yapıldığı büyük bir kafesimiz var. Burada bakıcılarımız her gün akbabalarımızı doğada yedikleri besinlerle besliyor. Veteriner hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, onları göçe hazırlamak için günlük sağlık taramalarını, devam eden tedavi süreçleri varsa o uygulamalarını gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

  • #akbaba #Karatay Belediyesi Vahşi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi #Konya

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER