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Konya’daki öğretmen cinayetinde YENİ GELİŞME! “Aklın varsa Konya’yı terk et’’ diye tehdit etmiş

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Konya’daki öğretmen cinayetinde YENİ GELİŞME! “Aklın varsa Konya’yı terk et’’ diye tehdit etmiş
Konya’da özel ders vermeye gittiği sitenin önünde boşanma aşamasındaki öğretmen karısını öldüren zanlının olay günü cep telefonundan ’av bıçağı’ araması yaptığı tespit edildi. Öldürdüğü karısını sürekli tehdit eden zanlının eğitim fakültesini bitirmediği halde öğretmenlik yaptığı da ortaya çıktı.

Olay, 25 Ekim saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah Küçüktaşdemir (47), boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir'i (45) özel ders vereceği site önüne kadar takip etti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah Küçüktaşdemir, yanında bulunan bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesi ile yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan zanlı koca, ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'yı terk et mesajı atmış, internette av bıçağı araması yapmış

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamlarken, tutuklu olan zanlı hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede katil zanlısı kocanın eğitim fakültesindeki eğitimini yarıda bırakmasına rağmen, yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı belirtildi. Zanlının telefonunda yapılan inceleme sonrası olay günü Ebru Küçüktaşdemir'e, "Cezaevinden başka yer mi var, bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti. Aklın varsa Konya'yı terk et" şeklinde tehdit mesajları attığı ortaya çıkarken, olaydan yaklaşık 6 saat önce "Av bıçağı Konya" gibi aramalar yaptığı da iddianamede yer aldı.

Kaynak: İHA

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