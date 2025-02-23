Konya’daki şubeleri de operasyonda! MASAK’tan FETÖ finansmanı tespiti: FETÖ bağlantılı olmayan garson dahi alınmamış!!

Konya dahil 31 ilde faaliyet gösteren Maydonoz Döner'e yönelik düzenlenen operasyonun detayları netleşiyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, şirketin FETÖ ile bağlantılı kişilerle 220 milyon liralık bir işlem hacmine sahip olduğu ortaya çıktı.

Kıskaç-40 Operasyonu ve Konya Bağlantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan "Kıskaç-40" operasyonu, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlendi. Konya'nın da dahil olduğu bu operasyonda, gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütüyle ilişkisi dikkat çekti.

FETÖ Bağlantılı Olmayan Garson Dahi Alınmamış!

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 10 ay boyunca sürdürülen soruşturmada, restoran zincirinde çalışan şüpheliler ile meslekten ihraç edilen eski vali yardımcıları ve kaymakamlar arasında mali hareketlilik belirlendi. FETÖ referansı olmayan kişilerin işe alınmadığı iddia edildi.

FETÖ Bağlantılı Kişilere Ortaklık Verilmiş

FETÖ ile bağlantısı bulunan ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmayan kişilere şirkette yüzde 5 ila 10 arasında pay ve gayri resmi ortaklık verildiği tespit edildi.

MASAK Para Transferini Ortaya Çıkardı

MASAK'ın incelemelerinde, şüphelilerin "yüzde 5 hisse payı" açıklamalı para transferleri yaptığı, garson ve kasiyer olarak görünün şahısların şirket yetkililerine yüksek meblağlarda para gönderdiği saptandı. Ayrıca, şirketin eleman alırken "soruşturması var mı, bizden mi" şeklinde inceleme yaptığı ve etkin pişmanlıktan faydalanan kişileri işten çıkardığı ortaya çıktı.

Konya'daki Şubelere Polis Baskını

Hızlı bir büyümeye sahne olan Maydonoz Döner'in Konya dahil 31 ildeki şubelerinde polis baskınları düzenlendi. Şirketin, yüksek mali cezaları bayilere ödettirdiği ve bu yolla genel merkezinin mali yükten kurtarıldığı tespit edildi. Ayrıca, yurt dışından gelen para transferlerini ticari faaliyet gibi göstermeye çalıştığı anlaşıldı.

ByLock Kullanıcıları Arasında 102 Kışi Var

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 353 şüpheliden 83'ün kamu görevinden çıkarıldığı, 197'sinin FETÖ kapsamında adli kaydının bulunduğu ve 102'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Ne Olmuştu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Antalya merkezli 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA