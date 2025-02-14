GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’dan Gazze’ye destek mesajı! Başkan Altay: “Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz’’

- Güncelleme Tarihi:

Konya’dan Gazze’ye destek mesajı! Başkan Altay: “Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz’’
Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Altay, “Tüm ömrünüz boyunca yaptığınız mücadeleyi ilgiyle takip ediyoruz. Dualarımız ve desteğimiz hep sizlerle beraber” dedi. Şeyh İkrime Sabri de ev sahipliği için Başkan Altay’a teşekkür ederek, “Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükran duyuyoruz. Türkiye’nin hem geçmişte hem de şimdiki zamanlarda yanımızda oluşunu her zaman takdir ettik” dedi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina'da gerçekleşen ziyarette Şeyh İkrime Sabri, Başkan Altay'ın makam odasında bulunan Mescid-i Aksa maketini inceleyerek, Mescid-i Aksa ve bölgesini anlattı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükran duyuyoruz”

Ev sahipliği ve misafirperverliği için Başkan Altay'a teşekkür eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Gazze halkı vatanlarında ikamet etmekte ısrarcılar, hiçbir şekilde buradan göç ettirilmeye razı değiller. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükran duyuyoruz. Çünkü hem geçmişte hem de hala Gazze halkının yanında durmasıyla ve fikrinde herhangi bir değişiklik olmamasıyla, onların herhangi bir göçe zorlanmaması konusundaki sabit görüşünden dolayı ona teşekkür ediyoruz. Onun bu duruşu diğer devlet reislerine göre gayet açık, belli. Türkiye'nin hem geçmişte hem de şimdiki zamanlarda yanımızda oluşunu her zaman takdir ettik” ifadelerini kullandı.

"Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Şeyh İkrime Sabri'yi Konya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Konya, özellikle Gazze ve Filistin konusundaki duyarlılığın Türkiye'de en yüksek olduğu şehirdir. Sizin ziyaretiniz de bu manada çok önemli ve kıymetli. Tüm ömrünüz boyunca yaptığınız mücadeleyi ilgiyle takip ediyoruz. Dualarımız ve desteğimiz hep sizlerle beraber” değerlendirmesinde bulundu.

Her platformda Gazze halkının sesi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Altay, "Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER