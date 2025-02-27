Konya esnafı Ramazan’da saat kaça kadar çalışacak? Başkan Karabacak açıkladı

Konya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, Ramazan ayı boyunca esnafların çalışma saatleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Karabacak, İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ederek, sağlık ve huzur içinde bayrama ulaşmayı temenni etti.

Başkan Karabacak, vatandaşların sahur vaktine kadar rahat alışveriş yapabilmesi için gerekli izinlerin alındığını belirtti. Ramazan ayı boyunca iş yerlerinin sahura kadar açık olabileceğini ifade eden Karabacak,

"Ramazan ayı boyunca vatandaşların geç saatlerde ve sahur vakitlerinde rahat alışveriş yapmaları için Esnaf Teşkilatı olarak girişimde bulunduk. Şehrimizdeki iş yerlerinin Ramazan ayı boyunca sahura kadar açık olması için gerekli izinleri aldık. Esnaflarımız sahura kadar iş yerlerini gönül rahatlığıyla açabilir, vatandaşlarımızda alışverişlerini yapabilirler. Bu vesile ile, Rabbim den hepimizi Bayrama ve bir sonraki Ramazan ayına sağlık, esenlik ve huzurla kavuşturmasını temenni eder, Esnaf ve Sanatkârlarımıza huzurlu, bol kazançlı günler dilerim" dedi.

Bu düzenlemeyle Konya'daki esnaflar, Ramazan ayı boyunca sahura kadar hizmet verecek.

Kaynak: Haber Merkezi