Konya Hüyük’te Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın batısında yer alan Hüyük ilçesinde soğuk hava ve yoğun kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Hüyük'te Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Toros Dağları'na yakın konumuyla bilinen Hüyük ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Özellikle kırsal bölgelerde yolların kapanma riski bulunuyor. İlçe genelinde okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.
Hüyük'te Yarın Okullar Tatil Mi?
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuk nedeniyle, Hüyük'te eğitim-öğretime ara verilmesi gündemde olabilir. Öğrenciler ve veliler, Konya Valiliği ve Hüyük Kaymakamlığı'ndan gelecek açıklamaları merakla bekliyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Hüyük'te Kar Tatili Var Mı?
İlçede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği henüz netleşmedi. Şu an için Hüyük Kaymakamlığı veya Konya Valiliği'nden resmi bir duyuru yapılmış değil. Yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”