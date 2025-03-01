Konya için iftar vakti 2025 | Konya’da akşam ezanı kaçta okunacak? 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da Ramazan ayının ilk orucu başlıyor! Mübarek Ramazan ayında oruç, sahurla başlar ve akşam ezanı ile sona erer. On bir ayın sultanı Ramazan’a 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece sahurlar yapılarak, niyetler kabul edildi. Konya’da yaşayanlar, “Konya’da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saati ne zaman?“ sorularına cevap aramaya başladı. İşte, 1 Mart’ta Konya’da iftar saati, teravih namazı vakti ve sahur saati bilgileri...
Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, Konya'da büyük bir coşkuyla karşılandı ve geleneksel sahur sofraları kuruldu. Müslümanlar, oruçlarını açmak için Konya'daki iftar saatini sabırsızlıkla beklemeye başladı.
İbadetler ve dualarla dolu geçen bu mübarek ayın ilk orucu Konya'da saat kaçta açılacak? Konya'da iftar saati ne zaman olacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Konya'da ilk teravih namazı saati kaçta kılınacak? İşte merak edilen tüm detaylar...
KONYA İÇİN İFTAR VAKTİ 1 MART
Ramazan ayının ilk gününü yaşayan Konyalılar için 1 Mart'taki iftar saati 18:50 olarak belirlenmiştir.
KONYA İLK TERAVİH NAMAZI SAATİ
İftar sofralarından kalkan cemaat, camilerde Ramazanın ilk teravih namazını saat 20:05'de idrak etmeye başlayacak.
KONYA SAHUR VAKTİ 2 MART
Konya'da ikinci gün sahura saat 05:53'de kalkılacak ve gün doğumundan önceye kadar niyetler edilmiş olacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”