Konya için iftar vakti 2025 | Konya’da akşam ezanı kaçta okunacak? 1 Mart Konya iftar saati, teravih ve sahur vakti

Konya’da Ramazan ayının ilk orucu başlıyor! Mübarek Ramazan ayında oruç, sahurla başlar ve akşam ezanı ile sona erer. On bir ayın sultanı Ramazan’a 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece sahurlar yapılarak, niyetler kabul edildi. Konya’da yaşayanlar, “Konya’da iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı saati ne zaman?“ sorularına cevap aramaya başladı. İşte, 1 Mart’ta Konya’da iftar saati, teravih namazı vakti ve sahur saati bilgileri...

Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, Konya'da büyük bir coşkuyla karşılandı ve geleneksel sahur sofraları kuruldu. Müslümanlar, oruçlarını açmak için Konya'daki iftar saatini sabırsızlıkla beklemeye başladı. İbadetler ve dualarla dolu geçen bu mübarek ayın ilk orucu Konya'da saat kaçta açılacak? Konya'da iftar saati ne zaman olacak? 2025 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Konya'da ilk teravih namazı saati kaçta kılınacak? İşte merak edilen tüm detaylar... KONYA İÇİN İFTAR VAKTİ 1 MART Ramazan ayının ilk gününü yaşayan Konyalılar için 1 Mart'taki iftar saati 18:50 olarak belirlenmiştir. KONYA İLK TERAVİH NAMAZI SAATİ İftar sofralarından kalkan cemaat, camilerde Ramazanın ilk teravih namazını saat 20:05'de idrak etmeye başlayacak. KONYA SAHUR VAKTİ 2 MART Konya'da ikinci gün sahura saat 05:53'de kalkılacak ve gün doğumundan önceye kadar niyetler edilmiş olacak. İŞTE 2025 KONYA İMSAKİYESİ (Berna Ata) Kaynak: Haber Merkezi

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