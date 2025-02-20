Konya Kadınhanı’da Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
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Konya’nın batısında yer alan Kadınhanı ilçesinde kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini hissettiriyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor.
Kadınhanı'da Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Konya'nın yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Kadınhanı'nda kar yağışı etkisini artırıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımda aksamalara yol açabilecek yoğun kar yağışı, vatandaşları tedirgin ediyor. İlçede okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.
Kadınhanı'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Soğuk havanın ve kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte, Kadınhanı'nda yaşayan öğrenciler ve veliler, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Konya Valiliği ve ilçe kaymakamlığından gelecek açıklamalar büyük önem taşıyor.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Kadınhanı'nda Kar Tatili Var Mı?
Kadınhanı'nda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda araştırmalar yapıyor.
Ancak, şu an için Kadınhanı Kaymakamlığı veya Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor.
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