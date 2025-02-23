Konya Karatay’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?

Konya’nın merkezi ilçelerinden biri olan Karatay’da kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Karatay'da Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?

Konya'nın en geniş yüz ölçümüne sahip ilçelerinden biri olan Karatay'da hava sıcaklıkları düşerken, kar yağışının da etkili olması bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar, vatandaşları tedirgin ediyor. İlçede okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.

Karatay'da Yarın Okullar Tatil Mi?

Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte, Karatay'da yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merakla bekliyor. Konya Valiliği ve Karatay Kaymakamlığı tarafından yapılacak resmi açıklamalar büyük önem taşıyor.

24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Karatay'da Kar Tatili Var Mı?

Karatay'da devam eden soğuk hava ve beklenen kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmayacağı konusunda araştırmalar yapıyor. Ancak şu an için Karatay Kaymakamlığı veya Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi