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KONYA Haberleri

Konya Lise Medeniyet Akademileri Yaz Okulu kayıtları başladı

Konya Lise Medeniyet Akademileri Yaz Okulu kayıtları başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri’nde 2026 Yaz Okulu kayıtları alınmaya başladı. Yaz Okulu, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için 6 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında 7 hafta sürecek. 12. sınıf ve mezun öğrenciler için hazırlanan YKS Yaz Okulu ise 13 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, 30 Haziran’a kadar lisemedeniyet.konya.bel.tr adresinden başvuru yapabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında lise öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri'nde (LİMA) yaz okulu kayıtları başladı.

LİMA Yaz Okulu programı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için 6 Temmuz-22 Ağustos tarihleri arasında 7 hafta sürecek. 12. sınıf ve mezun öğrenciler için hazırlanan YKS Yaz Okulu ise 13 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

PROGRAM İÇERİĞİ DOLU DOLU

9, 10 ve 11. sınıfların haftada 12 saat derse katılacağı LİMA Yaz Okulu'nda; Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Ayetlerin Evreni, Değerler Pusulası, Medeniyetin İzinde, Sayısal Okuryazarlık, Dil Mirası (Etimoloji), Kozmos, Ekolojik Okuryazarlık ve Eleştirel Düşünce dersleri yer alacak.

Lisevizyon ile de haftada 12 saat ders işlenecek. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim, İlmihal, Değerler Pusulası, Ayetlerin Evreni, MatPrime, Öğrenme Stratejileri, Medeniyetin İzinde, İngilizce ve Açık Mikrofon dersleri gerçekleştirilecek.

12. sınıf ve mezun öğrenciler; alanlarına göre hazırlanan programlarda Matematik, TYT Matematik, Geometri, Problemler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Dil ve Anlatım, Felsefe, Din Kültürü ve YKS hazırlık dersleri yer alacak.

ÇEŞİTLİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Yaz okulu süresince öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli atölye çalışmalarına katılabilecek. Atölyeler kurumların imkânları doğrultusunda planlanacak olup öğrenciler yaz dönemi boyunca en fazla üç farklı atölyeden faydalanabilecek.

ETKİNLİK GÜNLERİ DÜZENLENECEK

Çarşamba günleri merkez kurumlarda etkinlik programları gerçekleştirilecek. Cumartesi günleri ise tüm kurumlarda kurum içi etkinlikler düzenlenecek. Medeniyet Yolculuğu etkinlikleri, kaynaşma programları ve film gösterimleri etkinlik içerikleri arasında yer alacak.

KAMP PROGRAMLARI

Yaz okulunda öğrenciler için APA Kampı programları düzenlenecek. Ayrıca farklı sınıf seviyelerindeki öğrenciler, belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek kamplarla sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlere katılma imkânı bulacak.

BAŞVURULAR 30 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK

Yaz Okulu kayıtları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Kurslara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, https://lisemedeniyet.konya.bel.tr/ adresinden başvuru yapabiliyor.
9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri kayıt önceliğine göre kabul edilecek, mezun öğrenciler ise 4 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek deneme sınavı sonuçlarına göre programa yerleştirilecektir.

Başvuruların ardından eğitim sürecine dahil olacak öğrenciler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde planlı ve disiplinli bir programla yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç yapma fırsatı elde edecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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