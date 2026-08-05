Traktör kazasında ağır yaralandı! Konya Numune Hastanesi’ne sevk edildi

Karaman'da meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan bir kişi Konya'ya sevk edildi.
Kaza, Karaman merkeze bağlı Eğilmez Köyü Koyak Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle traktörün devrilmesi sonucu Şükrü Albayrak aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Albayrak, durumunun ağır olması nedeniyle Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Cumali Özer)