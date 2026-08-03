Konyalı marangoz iş kazasında hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uzun yıllardır marangozluk ve kerestecilik yapan Ömer Dikici, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen iş kazasında yaşamını yitirdi.

Kavak kesimi sırasında kaza meydana geldi

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesinde yaşandı. Seydişehir'de kerestecilik mesleğini sürdüren Ömer Dikici, mesai arkadaşlarıyla birlikte kavak kesimi yapmak üzere çalışma alanına gitti.

Çalışmalar sırasında yaklaşık 2 metre yükseklikten kesilen kavak ağacının gövdesi aniden ikiye ayrıldı. Kopan ağır gövdenin altında kalan Dikici ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dikici, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Toprağa verilecek

Aslen Konya'nın Bozkır ilçesinden olan ve Seydişehir'de ikamet eden Ömer Dikici'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip Küpe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Küpe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi