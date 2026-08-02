GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,530 TL
EURO
54,622 TL
STERLİN
64,165 TL
GRAM
6.159 TL
ÇEYREK
10.157 TL
YARIM
20.216 TL
CUMHURİYET
39.981 TL
KONYA Haberleri

Konya’da su tankeri devrildi! İşte olay yerinden görüntüler

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da su tankeri devrildi! İşte olay yerinden görüntüler

Konya'nın Beyşehir ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan su tankeri devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE DEVRİLDİ

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolu üzerindeki Demirkapı Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ANZ 827 plakalı su tankeri, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak yaralı sürücünün yardımına koştu. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YANGIN BÖLGESİNE SU TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, devrilen tankerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olay nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan devrilen su tankerinin, yakın bölgelerde devam eden orman yangınlarına destek amacıyla su taşıdığı değerlendiriliyor. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.

(Meltem Aslan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER