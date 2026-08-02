Konya’da su tankeri devrildi! İşte olay yerinden görüntüler

Konya'nın Beyşehir ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan su tankeri devrildi. Kazada yaralanan sürücü, çevredeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE DEVRİLDİ
Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolu üzerindeki Demirkapı Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 07 ANZ 827 plakalı su tankeri, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
Kazayı gören diğer sürücüler araçlarını durdurarak yaralı sürücünün yardımına koştu. Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
YANGIN BÖLGESİNE SU TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, devrilen tankerin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olay nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
Öte yandan devrilen su tankerinin, yakın bölgelerde devam eden orman yangınlarına destek amacıyla su taşıdığı değerlendiriliyor. Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.
(Meltem Aslan)