Konya’da gurbetçinin tatili kazayla son buldu!

Konya’nın Kulu ilçesinde Norveç plakalı otomobiliyle tatilini geçiren gurbetçi, dönüş hazırlığı yaptığı gün motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, gurbetçinin aracında büyük çapta maddi hasar oluştu.
Kaza, Kulu ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi.
İddiaya göre, tatilini Kulu'da geçiren ve sabah saatlerinde Norveç'e dönmek üzere yola çıkmaya hazırlanan gurbetçi, seyir halindeyken karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada Norveç plakalı otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, gurbetçinin tatili de talihsiz kazayla son buldu.
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