GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,510 TL
EURO
54,589 TL
STERLİN
64,158 TL
GRAM
6.148 TL
ÇEYREK
10.076 TL
YARIM
20.061 TL
CUMHURİYET
39.813 TL
KONYA Haberleri

Konya’da mahallenin beklediği cami 2 yıl sonra ibadete açıldı!

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da mahallenin beklediği cami 2 yıl sonra ibadete açıldı!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde yeniden inşa edilen Gölyazı Maşat Camii, düzenlenen törenle dualar eşliğinde ibadete açıldı.

Mahallede uzun yıllar hizmet veren ancak zamanla yıpranarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelen cami, yıkılarak yeniden inşa edildi. Yaklaşık iki yıl önce yapımına başlanan camide çalışmaların tamamlanmasının ardından açılış programı gerçekleştirildi.

Protokol ve vatandaşlar katıldı

Açılış programına Cihanbeyli Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yapılan konuşmaların ardından caminin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

"Camiler birlik ve beraberliğin merkezidir"

Programda konuşan Cihanbeyli İlçe Müftüsü Abdullah Yakalı, camilerin sadece ibadet edilen mekânlar olmadığını belirterek, aynı zamanda birlik ve beraberliğin güçlendiği, manevi değerlerin yaşatıldığı önemli buluşma noktaları olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Abdullah Yakalı'nın yaptığı dua ile Gölyazı Mahallesi Maşat Camii resmen ibadete açıldı.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER