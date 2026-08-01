Konya’da mahallenin beklediği cami 2 yıl sonra ibadete açıldı!

Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Gölyazı Mahallesi'nde yeniden inşa edilen Gölyazı Maşat Camii, düzenlenen törenle dualar eşliğinde ibadete açıldı.
Mahallede uzun yıllar hizmet veren ancak zamanla yıpranarak vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelen cami, yıkılarak yeniden inşa edildi. Yaklaşık iki yıl önce yapımına başlanan camide çalışmaların tamamlanmasının ardından açılış programı gerçekleştirildi.
Protokol ve vatandaşlar katıldı
Açılış programına Cihanbeyli Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda yapılan konuşmaların ardından caminin açılışı dualarla gerçekleştirildi.
"Camiler birlik ve beraberliğin merkezidir"
Programda konuşan Cihanbeyli İlçe Müftüsü Abdullah Yakalı, camilerin sadece ibadet edilen mekânlar olmadığını belirterek, aynı zamanda birlik ve beraberliğin güçlendiği, manevi değerlerin yaşatıldığı önemli buluşma noktaları olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Abdullah Yakalı'nın yaptığı dua ile Gölyazı Mahallesi Maşat Camii resmen ibadete açıldı.
(Ali Asım Erdem)