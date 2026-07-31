Karapınar Tülüsü için önemli adım! Kültür turizmi projesi hayata geçiyor

Karapınar'ın kültürel mirasının korunması ve geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması amacıyla önemli bir iş birliğine imza atıldı. Karapınar Belediyesi, Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek Karapınar Kültür Turizmi Tülü ve Halı Üretim Atölyesi Projesi için protokol imzalandı.

KARAPINAR TÜLÜSÜNÜN ÜRETİMİ VE TANITIMI GÜÇLENECEK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, coğrafi işaret tesciline sahip Karapınar Tülüsü'nün korunması, tanıtılması ve üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor. Kurulacak ortak kullanım atölyesiyle geleneksel el sanatlarının yaşatılması, üretimin artırılması ve bu kültürel mirasın sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

BAŞKAN ÖNAL: KARAPINAR'IN KÜLTÜREL DEĞERLERİ GELECEĞE TAŞINACAK

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, projenin ilçenin kültür turizmine ve ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Desteklerinden dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a, Mevlana Kalkınma Ajansı'na (MEVKA), Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası'na ve projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Önal, "İlçemizin kültürel değerlerini geleceğe taşıyacak bu önemli yatırımın Karapınar'ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

(Meltem Aslan)