Konya’da ekili arazide çıkan yangın erken müdahaleyle söndürüldü!

Konya'nın Ahırlı ilçesine bağlı Akkise Mahallesi'nde ekili arazide çıkan yangın, itfaiye ekipleri ile belediye personelinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler seferber oldu
Sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangına Ahırlı Belediyesi personeli araç ve ekipmanlarıyla destek verirken, itfaiye ekipleri de kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Erken müdahale sayesinde yangın çevredeki alanlara sıçramadan söndürüldü.
Başkandan uyarı!
Yangın bölgesine gelen Ahırlı Belediye Başkanı Ali Üzlük, sabah erken saatlerde yangın ihbarını almalarının ardından belediye ve itfaiyenin tüm araç ve personelini bölgeye sevk ettiklerini belirterek, "Allah'a şükür erken müdahaleyle daha büyük bir felaketin önüne geçildi. Vatandaşlarımızdan özellikle bu dönemde sigara izmaritleri ve ateş konusunda çok daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Önümüzdeki bir hafta ila 10 gün içerisinde hasat tamamlanacak. Bu süreçte küçük bir ihmal büyük yangınlara neden olabilir." ifadelerini kullandı.
(Cumali Özer)