Türknet internet kesintisi || Türknet çöktü mü, internet neden yok?

Türkiye'nin en çok kullanılan internet servisi sağlayıcılarından Türknet'te internet kesintisi sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren internete erişim sağlayamayan aboneler, sosyal medyada "Türknet çöktü mü?" aramaları hız kazandırdı. Peki, 31 Temmuz Türknet çöktü mü, internet neden yok?

TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ, İNTERNET NEDEN YOK?

TürkNet kullanıcıları tarafından internet bağlantısında sorun yaşandığı bildiriliyor.

Hizmette genel bir erişim problemi olup olmadığıyla ilgili ise Türknet tarafından açıklama yapıldı.

TÜRKNET'TEN AÇIKLAMA

Türknet'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Değerli kullanıcılarımız,

Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Kaynak: Haber Merkezi