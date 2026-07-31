Türknet internet kesintisi || Türknet çöktü mü, internet neden yok?
Türkiye'nin en çok kullanılan internet servisi sağlayıcılarından Türknet'te internet kesintisi sorunları yaşandığı bildirilmeye başladı. Öğle saatlerinden itibaren internete erişim sağlayamayan aboneler, sosyal medyada "Türknet çöktü mü?" aramaları hız kazandırdı. Peki, 31 Temmuz Türknet çöktü mü, internet neden yok?
TÜRKNET ÇÖKTÜ MÜ, İNTERNET NEDEN YOK?
TürkNet kullanıcıları tarafından internet bağlantısında sorun yaşandığı bildiriliyor.
Hizmette genel bir erişim problemi olup olmadığıyla ilgili ise Türknet tarafından açıklama yapıldı.
TÜRKNET'TEN AÇIKLAMA
Türknet'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli kullanıcılarımız,
Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”