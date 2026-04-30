6 GB’lık veri artık 1 GB’ın altına inecek

NVIDIA’nın GTC 2026 kapsamında tanıttığı yeni NTC teknolojisi, oyun dünyasında donanım limitlerini zorlayan bellek sorununa çözüm getirmeye hazırlanıyor. Geleneksel doku sıkıştırma yöntemlerinin aksine, verileri doğrudan bir sinir ağına işleyen bu sistem, ekran kartı belleği kullanımında büyük bir verimlilik sağlıyor.

Tanıtım sırasında paylaşılan teknik veriler, teknolojinin potansiyelini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Standart yöntemlerle 6,5 GB yer kaplayan yüksek çözünürlüklü doku setleri, NTC algoritması sayesinde görsel kalitede herhangi bir kayıp yaşanmadan 970 MB seviyesine kadar düşürüldü. Bu durum bellek kullanımında yaklaşık %85 oranında bir tasarruf anlamına geliyor. Sistemin çalışma mantığı ise dokular pikseller yerine akıllı bir ağa öğretiliyor ve oyun esnasında bu veriler anlık olarak çok daha düşük maliyetle geri çağrılıyor.

Bu yöntem sadece bellekten tasarruf etmekle kalmıyor, aynı zamanda veri trafiğini hafifleterek yükleme sürelerini kısaltıyor ve genel kare hızı performansına da olumlu yansıyor. Özellikle günümüzün yüksek sistem gereksinimli oyunlarında 8 GB veya 12 GB belleğe sahip orta segment kart kullanan oyuncular için NTC, donanım yenilemeye gerek kalmadan en yüksek grafik detaylarına ulaşmanın ucuz yolu olacak gibi görünüyor...

Kaynak: Haber Merkezi