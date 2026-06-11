Konya’daki ölümlü kaza anı kamerada

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki genç kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi.
OTOMOBİL GENÇ KADINA ÇARPTI
Edinilen bilgilere göre, 42 BFH 622 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşenur C.'ye (27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın ağır şekilde yaralandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşenur C.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın ardından sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Ayşenur C.'nin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kazanın meydana geldiği anların saniye saniye kaydedildiği görüldü.
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