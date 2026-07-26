Seydişehir’de Su Kaynakları ve Tarımsal Sulama masaya yatırıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü Konya, Seydişehir'de su kaynaklarının etkin kullanımı ve tarımsal sulama yatırımlarına ilişkin gerçekleştirilen toplantı ve saha incelemelerini kamuoyuyla paylaştı.

DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Alp ve teknik ekibi, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ile AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın'ın katılımıyla belediye binasında bir araya geldi. Toplantıda bölgenin su potansiyeli, devam eden sulama çalışmaları ve DSİ tarafından yürütülen projeler ele alındı.

TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Gerçekleştirilen toplantıda, Seydişehir'deki su kaynaklarının verimli kullanılması, tarımsal sulama altyapısının geliştirilmesi ve bölgedeki üreticilere katkı sağlayacak yatırımlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca DSİ'nin bölgede sürdürdüğü mevcut projeler ve planlanan çalışmalar da masaya yatırıldı.

SULAMA KUYULARI YERİNDE İNCELENDİ

Toplantının ardından heyet, Seydişehir ve Suğla Ovası'nda DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından tarımsal sulama amacıyla açılan kuyularda incelemelerde bulundu. Sahada yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi alan heyet, sulama altyapısının bölge tarımına sağlayacağı katkıları değerlendirdi.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Konya, ziyaret ve incelemelere ilişkin paylaşımında su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

(Ali Asım Erdem)