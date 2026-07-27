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KONYA Haberleri

Konya yolundaki feci kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenaze programı belli oldu

Cumali Özer
Muhabir
Konya yolundaki feci kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenaze programı belli oldu

Konya yolunda meydana gelen ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenaze programı belli oldu.

Uçurum mezarları oldu

Kaza, Manavgat ilçesi Taşağıl-Derebucak yolu Beydiğin Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi.

Erol Arslan (48) idaresindeki 42 AKL 36 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, sürücü Erol Arslan, yolcular Ayla Arslan (46), İlayda A. (15), Ebrar A. (12) ve 4 yaşındaki Metehan U.'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Abdurrahman Uğurlu (28) ve hamile olduğu öğrenilen Hatice Uğurlu (23) ise hastaneye sevk edildi.

Cenaze programı belli oldu

Kazada hayatını kaybeden 5 kişi için öğle namazının ardından mezarlıkta cenaze namazı kılınacak. Ardından hayatını kaybedenler Aliyenler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(Cumali Özer)

 

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