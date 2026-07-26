GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,376 TL
EURO
53,825 TL
STERLİN
63,228 TL
GRAM
6.171 TL
ÇEYREK
10.178 TL
YARIM
20.251 TL
CUMHURİYET
40.105 TL
KONYA Haberleri

Başkan Altay’dan Konyalılara davet! İşte ilçelerin program takvimi

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay’dan Konyalılara davet! İşte ilçelerin program takvimi
Konya Büyükşehir Belediyesi, “Sazımda Söz Var” sloganıyla düzenlediği Konya Kültür Günleri’ni, şehir merkezinin ardından ilçelere de taşıyor. İlk olarak Kadınhanı, Cihanbeyli, Akşehir’de düzenlenen ve hafta sonları farklı ilçelerde devam edecek konserler, çocuk yarışmaları ve aile atölyeleriyle Konyalılar keyifli bir gün geçiriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Merkezde büyük ilgi gören etkinliklerimizi bu kez ilçelerimize taşıyarak kültür ve sanatın birleştirici gücünü şehrimizin her köşesine ulaştırıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Konya Kültür Günleri’nin ilçe programlarına davet ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sazımda Söz Var” sloganıyla başlatılan Konya Kültür Günleri, ilçelerde de vatandaşlarla buluşuyor. 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın sadece tarihi ve manevi değerleriyle değil, ilçelerinin sahip olduğu güçlü kültürel birikimle de Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Konya Kültür Günleri'ni bu zenginliği daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

HERKESİ PROGRAMLARA DAVET ETTİ

İlk kez 10-11-12 Temmuz tarihlerinde şehir merkezinde başlattıkları ve büyük ilgi gören Konya Kültür Günleri'ni bu kez ilçelerdeki Konyalılarla buluşturmaya başladıklarını kaydeden Başkan Altay, "Merkezde büyük ilgi gören etkinliklerimizi şimdi ilçelerimize taşıyarak kültür ve sanatın birleştirici gücünü şehrimizin her köşesine ulaştırıyoruz. Bu organizasyonla hem kültürel mirasımıza sahip çıkıyor hem de hemşehrilerimize aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri güzel bir ortam sunuyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Konya Kültür Günleri'nin ilçe programlarına katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ETKİNLİĞİ ÇOK BEĞENDİ

Konserlerin, çocuk yarışmalarının, aile atölyelerinin ve çeşitli sahne gösterilerinin yer aldığı etkinliğe katılarak unutulmaz bir gün geçiren ilçe sakinleri de organizasyondan çok memnun kaldıklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Sazımda Söz Var” sloganıyla merkezin ardından Kadınhanı, Cihanbeyli ve Akşehir ile devam eden Konya Kültür Günleri, Ağustos ayı boyunca her Cumartesi ve Pazar Konyalılarla buluşacak. 

Program takvimi şu şekilde: "26 Temmuz Pazar Kulu, 1 Ağustos Cumartesi Bozkır, 2 Ağustos Pazar Ilgın, 8 Ağustos Cumartesi Yunak, 9 Ağustos Pazar Sarayönü, 15 Ağustos Cumartesi Beyşehir, 16 Ağustos Pazar Seydişehir, 21 Ağustos Cuma Çumra, 22 Ağustos Cumartesi Ereğli, 23 Ağustos Pazar Karapınar.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER