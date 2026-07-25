Konya’nın o ilçesini dolu vurdu mu? İddialar doğru mu?

Sosyal medyada "Konya'nın Ilgın ilçesinde dolu afeti yaşandı" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İncelemeler sonucunda söz konusu görüntülerin Konya'dan değil, Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan dolu yağışına ait olduğu belirlendi.

ILGIN'DA DOLU AFETİ YAŞANMADI

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Ilgın ilçesinde etkili olan yağış sistemi sırasında herhangi bir dolu afeti meydana gelmedi. Tarım arazilerinde doluya bağlı bir zarar tespit edilmediği, ilçede olumsuz bir durum yaşanmadan sürecin atlatıldığı bildirildi.

VATANDAŞLARA DOĞRULANMAMIŞ PAYLAŞIM UYARISI

Yetkililer, sosyal medyada hızla yayılan doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kamuoyunun yalnızca resmi kurumlar ve güvenilir kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almasının önemine işaret edilirken, yanlış paylaşımların gereksiz paniğe neden olabileceği ifade edildi.

Öte yandan, doludan etkilenen Samsun'un Ladik ilçesindeki üreticilere geçmiş olsun dilekleri iletilirken, yağışların herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.