Temmuz ortasında Konya’ya sağanak sürprizi! O anlar araç kamerasında

Konya'nın Çumra ilçesinde temmuz ayının sıcak günlerinde aniden bastıran sağanak yağış, ilçe genelinde kısa süreli etkili oldu. Yaz mevsiminin kavurucu sıcaklarının yaşandığı dönemde gelen yağmur, vatandaşlara sürpriz yaşattı.
YAĞIŞ GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ
Araç içerisinden kaydedilen görüntülerde, yağışın kısa sürede şiddetini artırdığı, görüş mesafesinin önemli ölçüde azaldığı görüldü. Sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerlerken, bazı noktalarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte kısa süreli yavaşlamalar yaşandı.
SICAK HAVAYA KISA SÜRELİ MOLA
Sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Uzun süredir etkisini sürdüren bunaltıcı sıcakların ardından gelen yağmur, ilçe sakinlerine kısa süreli de olsa serinlik sağladı. Etkisini kısa sürede kaybeden yağışın ardından hayat normale dönerken, araç kamerasına yansıyan görüntüler sağanağın şiddetini gözler önüne serdi.
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