Konya’da zehir tacirlerine operasyon: 98 bin 376 sentetik ecza hap ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde düzenlediği operasyonlarda toplam 98 bin 376 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakleden, ticaretini yapan ve sokak satıcılığı faaliyetinde bulunan kişi ve gruplara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Tır ve Araçta 74 Binin Üzerinde Hap Bulundu
Yürütülen operasyonlar kapsamında bir tır ve araçta yapılan aramalarda 74 bin 520 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ereğli'de 23 Bin 856 Hap Ele Geçirildi
Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile koordineli yürütülen operasyonda ise 23 bin 856 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Bu operasyonda da 3 şüpheli yakalandı.
5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Gerçekleştirilen iki ayrı operasyon sonucunda toplam 98 bin 376 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.
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