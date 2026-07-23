Konya’daki bir ilçede iki ayrı trafik kazası! 3 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İlk kaza, Beyşehir-Konya kara yolu Hüyük yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Beyşehir yönüne seyir eden İ.Ü. yönetimindeki otomobil bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkarak durabilen otomobilin sürücü İ.Ü. ile otomobilde yolcu olarak bulunan H.L. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlçe merkezinde meydana gelen bir başka trafik kazasında ise otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü O.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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