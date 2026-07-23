Konya’da bugün hava nasıl olacak? Öğleden sonra 5 ilçede yağış görülecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya ve ilçeleri için güncel hava durumu tahminini yayımladı.
Konya genelinde havanın az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, bazı ilçelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Konya'nın kuzeybatısında sağanak bekleniyor
Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Cihanbeyli, Çeltik, Kadınhanı, Sarayönü ve Yunak ilçelerinde öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olması bekleniyor.
Sıcaklıklarda değişiklik beklenmiyor
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi ve önemli bir değişiklik yaşanmaması bekleniyor. Rüzgarın ise genel olarak kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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