Konya’da derede boğulan hafızlık öğrencisi için taziye ziyareti!

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Bolay Yaylası'nda serinlemek için 18 Temmuz Cumartesi günü dereye giren Muhammet Zahit K., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Dalgıç Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren arama çalışmaları sonucunda Muhammet Zahit K.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Hafızlık eğitimi alıyormuş
Yaşanan acı olayın ardından Muhammet Zahit K.'nin, Karatay İlçe Müftülüğüne bağlı Karaaslan Medine Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi aldığı öğrenilmişti.
Muhammet Zahit K., 19 Temmuz 2026 Pazar günü öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlanarak toprağa verildi.
Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş'tan taziye ziyareti
Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, taziye ziyaretinde bulunmak üzere Muhammet Zahit K.'nin hafızlık eğitimi aldığı Karaaslan Medine Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.
Kur'an kursu yöneticileri, öğreticileri ve dernek yönetimiyle bir araya gelen Müftü Taş, merhum öğrenci için Allah'tan rahmet dileyerek kurs yönetimine ve öğreticilere başsağlığı dileklerini iletti.
Daha sonra Kur'an kursu yöneticileri, öğreticileri ve dernek yönetimiyle birlikte Muhammet Zahit K.'nin ailesini de ziyaret eden Müftü Taş, aileye taziyelerini ileterek sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.
(Ali Asım Erdem)