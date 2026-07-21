PEMA Koleji 2026 YKS sonuçlarında dikkat çeken başarıya imza attı

PEMA Eğitim Kurumları, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında elde ettiği derecelerle önemli bir başarıya daha imza attı. Kurum, bireysel ve kitlesel başarılarıyla Türkiye genelinde adından söz ettirmeyi sürdürdü.

2026 LGS'de Türkiye birinciliği elde eden PEMA Koleji, YKS sonuçlarına göre ilk 100'de 2, ilk 500'de 9, ilk 1000'de 19, ilk 2000'de 23 ve ilk 5000'de 49 öğrenciyle dikkat çekti.

Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Her biri bizim için bir değer olan, bugün burada olan ya da olmayan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum, göz bebeğimiz olan her bir öğrencimizi sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Bu başarıda emeği olan PEMA Koleji Yönetim Kurulumuza, idarecilerimize, öğretmenlerimize ve bize ilk günden itibaren güvenen tüm velilerimize teşekkür ediyorum.

Bu derecelerin yanı sıra başarıyı perçinleyen asıl sonuç, kitlesel anlamda elde edilen başarıdır. Bugün açıklanan sonuçlara göre Türkiye sıralamasında yüzde 1'lik dilime girip devlet üniversiteleri baz alındığında PEMA'daki sayısal alandaki 2 öğrenciden birinin tıp fakültesini kazanabilecek sıralamaya sahip olduğunu göstermektedir. Bu tablo; BİLKENT, BOĞAZİÇİ, İTÜ, ODTÜ, HACETTEPE, CERRAHPAŞA, ÇAPA, ANKARA vb. ülkemizin en seçkin üniversite ve bölümlerine çok sayıda öğrenciyi rahatlıkla gönderebiliyor olmak demek.

Her yıl olduğu gibi şükürler olsun, yine büyük bir başarı ile sizlerin karşısına çıkıyoruz. Öğrencisiyle, öğretmeniyle, velisiyle, eğitim camiasıyla, kısacası tüm Türkiye artık şuna inandı: 17 yıldır liseye geçiş sınavlarında aralıksız Türkiye 1.liği çıkaran, hem LGS'de hem YKS'de bireysel ve kitlesel başarılarıyla zirvede yer alan bir kurumuz. PEMA'da başarı tesadüf değil, bir gelenektir; kararlılığın, azmin çok ama çok çalışmanın bir sonucudur.

Elde edilen başarılarla yetinmemek ve başarı çıtasını daha üst seviyelere çıkarmak; yerel, ulusal ve uluslararası alanda iz bırakmak, geleceğe dair büyük işlere imza atmak ve hayatı öğretmek hepimizin öncelikli görevidir. PEMA KOLEJİ olarak milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan, millet, bayrak aşkıyla, Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşan, milli ve milletlerarası alanda kendini kabul ettirmiş, öz güveni yüksek, akademik alanda başarı sağlamış, sağlıklı düşünebilen, mutlu bir nesil için çalışıyoruz. Her bir öğrencimizin; vatana millete hayırlı evlatlar olmaları, ulusal ve uluslararası alanlarda şehrimizi, Türkiye'mizi gururla temsil etmeleri, köklü bir geçmişin mirasını geleceğe taşımaları için var gücümüzle çalışıyor ve birlikte nice başarılara ve hedeflere ulaşacağımıza ve mazimizin atiye ışık tutacağına yürekten inanıyoruz.''

Kaynak: Haber Merkezi