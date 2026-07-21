Sayısal alanda Türkiye 387’ncisi Konya’dan!

Konya'nın Beyşehir ilçesi, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde edilen önemli bir dereceyle gurur yaşadı. Fetullah Bayır Fen Lisesi 12/C sınıfı öğrencisi Yusuf Ali Hacıoğlu, Sayısal (SAY) puan türünde Türkiye 387'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attı.
Binlerce adayın katıldığı zorlu sınav maratonunda gösterdiği performansla dikkat çeken Yusuf Ali Hacıoğlu, elde ettiği dereceyle hem okulunu hem de Beyşehir'i gururlandırdı. Başarılı öğrencinin azimli çalışması, disiplinli hazırlık süreci ve kararlılığı takdir topladı.
İlçe Millî Eğitim Müdürü'nden Tebrik Mesajı
Beyşehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Musa Konuk, elde edilen başarı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Yusuf Ali Hacıoğlu'nun Türkiye 387'ncisi olmasının ilçe adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Konuk, "Öğrencimiz Yusuf Ali Hacıoğlu'nun Sayısal alanda Türkiye 387'ncisi olması ilçemiz adına büyük bir gurur vesilesidir. Bu başarıda emeği bulunan öğrencimizi, kıymetli ailesini, okul yöneticilerimizi ve fedakârca görev yapan öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Öğrencimizin gelecekte de ülkemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi