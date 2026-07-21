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KONYA Haberleri

Sedat Göncü: “Konya Üretiyor, Türkiye Güçleniyor’’

Ali Asım Erdem
Muhabir

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Sedat Göncü: “Konya Üretiyor, Türkiye Güçleniyor’’

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Sedat Göncü, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması sonuçlarıyla birlikte, daha önce açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması verileri dikkate alındığında, Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu arasında yer alan Konyalı firma sayısının 25'e ulaşmasının Konya adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, listeye giren tüm firmaları tebrik etti.

Başkan Göncü, Konya'nın üretim gücü, sanayi altyapısı ve girişimci ruhuyla Türkiye ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, elde edilen bu başarının yatırımın, üretimin, ihracatın ve alın terinin ortak eseri olduğunu vurguladı.

Başkan Göncü mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması ile Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda yer alma başarısı gösteren tüm Konyalı firmalarımızı gönülden kutluyorum. Türkiye'nin en büyük 1.000 sanayi kuruluşu arasında 25 firmamızın yer alması, Konya'mızın üretimde ulaştığı seviyenin, sanayicimizin azminin ve çalışanlarımızın emeğinin en güzel göstergesidir. Üreterek ülkemize değer katan, istihdam sağlayan ve ihracatıyla Türkiye ekonomisine güç veren tüm firmalarımızla gurur duyuyoruz."

Konya'nın sanayi alanındaki yükselişinin her geçen yıl daha da güçlendiğini belirten Göncü, makine, otomotiv yan sanayi, tarım makineleri, gıda, döküm, ayakkabı ve birçok sektörde faaliyet gösteren Konyalı firmaların hem şehir ekonomisine hem de Türkiye'nin kalkınma hedeflerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Başkan Göncü açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Üretimiyle ülkemize güç katan, istihdam sağlayan, ihracatıyla ekonomimize katkıda bulunan tüm sanayicilerimize, iş insanlarımıza ve emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu önemli başarıya imza atan tüm firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Güçlü sanayi, güçlü Konya; güçlü Konya ise güçlü Türkiye demektir."

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