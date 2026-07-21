GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,226 TL
EURO
53,852 TL
STERLİN
63,533 TL
GRAM
6.148 TL
ÇEYREK
10.133 TL
YARIM
20.143 TL
CUMHURİYET
39.886 TL
KONYA Haberleri

Konya’da drift terörü kamerada! Kontrolden çıkan otomobil başka araca çarptı

Bekir Turan
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da drift terörü kamerada! Kontrolden çıkan otomobil başka araca çarptı
Konya’da trafikte tehlikeli hareketler yapan bir sürücü, drift atmaya çalıştığı sırada başka bir otomobile çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Konya'nın Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Karaman Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, fildişi rengindeki Serçe marka otomobilin sürücüsü, trafikte yüksek ses çıkararak ve drift atarak ilerlemeye başladı.

Başka araca çarptı

Tehlikeli hareketlerini sürdüren sürücü, bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yanında seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, iddialara göre drift atan otomobilin sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kameraya yansıdı

Yaşanan tehlikeli anlar ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün drift yaptığı sırada kontrolünü kaybederek diğer araca çarptığı anlar net şekilde görülüyor.

(Bekir Turan)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER