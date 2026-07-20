Meteoroloji Konya’yı uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Konya genelinde yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji tahminlerine göre pazartesi ve salı günleri birçok ilçede termometreler 35 dereceyi gösterecek. Hafta ortasında sıcaklıklar kademeli olarak düşerken, cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIK 35 DERECEYE ULAŞACAK

Konya merkez başta olmak üzere Meram, Çumra, Ereğli, Cihanbeyli, Çeltik, Tuzlukçu ve Derebucak'ta hafta başında hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükselecek. Selçuklu, Karatay, Kulu, Karapınar, Akşehir ve birçok ilçede ise sıcaklıkların 33-34 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor.

HAFTA ORTASINDA HAVA DEĞİŞİYOR

Salı ve çarşamba günleri Konya genelinde az bulutlu hava etkisini sürdürürken, perşembe günü parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar ilçe ilçe 2 ila 4 derece düşüş gösterecek. Özellikle yüksek kesimlerde serinleme daha belirgin hissedilecek.

CUMA GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre cuma günü Konya'nın büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay'ın yanı sıra Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ereğli, Cihanbeyli, Yunak, Kulu, Karapınar ve çok sayıda ilçede yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sağanak, yıldırım ve kısa süreli kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Kaynak: Haber Merkezi