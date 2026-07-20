GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,215 TL
EURO
53,866 TL
STERLİN
63,684 TL
GRAM
6.090 TL
ÇEYREK
10.038 TL
YARIM
19.955 TL
CUMHURİYET
39.513 TL
KONYA Haberleri

Meteoroloji Konya’yı uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Konya’yı uyardı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Konya genelinde yeni haftayla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Meteoroloji tahminlerine göre pazartesi ve salı günleri birçok ilçede termometreler 35 dereceyi gösterecek. Hafta ortasında sıcaklıklar kademeli olarak düşerken, cuma günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SICAKLIK 35 DERECEYE ULAŞACAK

Konya merkez başta olmak üzere Meram, Çumra, Ereğli, Cihanbeyli, Çeltik, Tuzlukçu ve Derebucak'ta hafta başında hava sıcaklığı 35 dereceye kadar yükselecek. Selçuklu, Karatay, Kulu, Karapınar, Akşehir ve birçok ilçede ise sıcaklıkların 33-34 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması konusunda uyarıyor.

HAFTA ORTASINDA HAVA DEĞİŞİYOR

Salı ve çarşamba günleri Konya genelinde az bulutlu hava etkisini sürdürürken, perşembe günü parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar ilçe ilçe 2 ila 4 derece düşüş gösterecek. Özellikle yüksek kesimlerde serinleme daha belirgin hissedilecek.

CUMA GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre cuma günü Konya'nın büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay'ın yanı sıra Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Ereğli, Cihanbeyli, Yunak, Kulu, Karapınar ve çok sayıda ilçede yağış bekleniyor. Vatandaşların ani sağanak, yıldırım ve kısa süreli kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER