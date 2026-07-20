MHP Karatay’da yeni dönem! Yeni başkan belli oldu

Karatay Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen MHP Karatay ilçe kongresine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, MYK Üyeleri Güzide Çipan, Özer Karakayacı, Hüseyin Korkmaz, İl Başkanı Sedat Göncü ve çok sayıda partili katıldı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla yürütülen 15. Olağan Kurultay süreci kapsamında düzenlenen Karatay İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını ileterek konuşmasına başladı. Kalaycı, MHP'nin Türk milliyetçiliğinin siyasi temsilcisi ve milli beka mücadelesinin öncü gücü olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin istiklal ve istikbalinin teminatı olduğunu belirten Kalaycı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'nin daha hızlı karar alan ve tehditlere karşı daha güçlü bir devlet yapısına kavuştuğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından tek liste ile seçime giren Muammer Özcan, MHP Karatay İlçe başkanı oldu. Özcan kendisine gösterilen teveccühe teşekkür etti ve canla başla çalışıp bayrağı daha ileriye taşımak için gayret edeceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi