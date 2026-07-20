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KONYA Haberleri

Başkan Altay: Çocuklarımız cıvıl cıvıl bir yaz geçiriyor

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Başkan Altay: Çocuklarımız cıvıl cıvıl bir yaz geçiriyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selahaddin Eyyubi Bilgehane ile Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek yaz kurslarında eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Başkan Altay, öğrencilerin eğlenirken aynı zamanda yeni şeyler öğrenmeleri için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Konya Büyükşehir Belediyemizin bütün tesislerinde çocuklarımız cıvıl cıvıl bir yaz geçiriyor.

Bize güvenen tüm velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımızın bu yazı en verimli şekilde geçirmeleri için gayretimiz devam edecek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selahaddin Eyyubi Bilgehane ile Mümine Hatun Aile Sanat ve Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada yaz kurslarında eğitim alan öğrencilerle bir araya gelen Başkan Altay, sınıfları gezerek yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN ALTAY: GAYRETİMİZ DEVAM EDECEK 

Başkan Altay, yaz tatilini verimli değerlendiren çocukları ve gençleri tebrik ederek, "Yaz aylarında tesislerimiz cıvıl cıvıl. Çocuklarımız Bilgehanelerimizde, KOMEK'lerimizde yaz tatilini en verimli şekilde geçirmek için sınıflarımızı doldurdular. Çocuklarımıza özellikle Kur'an eğitimi, değerler eğitimi, siyer eğitimi veriyoruz. Keman, piyano, yüzme eğitimleriyle de bir taraftan öğrendikleri, bir taraftan eğlendikleri bir vakit geçirmeleri için çaba sarf ediyoruz. Gözlerindeki mutluluk her şeye değer. Çocuklarımız, Konya Büyükşehir Belediyemizin bütün tesislerinde cıvıl cıvıl bir yaz geçiriyor. Bize güvenen tüm velilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah çocuklarımızın bu yazı en verimli şekilde geçirmeleri için gayretimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren eğitim birimlerindeki yaz kurslarına katılan öğrenciler de çok eğlenceli bir yaz geçirdiklerini belirterek, Başkan Altay'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

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