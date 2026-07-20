Konya’da otizmli sporculardan büyük başarı! 10 madalya kazandılar

Türkiye’nin ilk ve tek otizmli bireylere özel spor organizasyonu olan 2. SOBE Otizm Spor Oyunları’nda mücadele eden Özel SOBE Spor Kulübü, organizasyonu 8’i altın olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Oyunlara damga vuran yüzücü Alper Akgül ise kazandığı 8 Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra milli takım barajını geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu ve SOBE Vakfı iş birliğinde 16-18 Temmuz 2026 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 300 otizmli sporcu katıldı.

3 gün süren oyunlarda masa tenisi, yüzme, atletizm ve binicilik branşlarında mücadele eden sporcular, hem performansları hem de centilmence rekabetleriyle beğeni topladı.

Organizasyona 5 sporcuyla katılan Özel SOBE Spor Kulübü ise yüzme ve atletizm branşlarında elde ettiği derecelerle oyunları 8 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Alper Akgül'den 8 Türkiye Şampiyonluğu ve Milli Takım barajı

Şampiyonanın öne çıkan isimlerinden SOBE Spor Kulübü sporcusu Alper Akgül, yüzme branşında gösterdiği performansla 8 farklı kategoride Türkiye şampiyonu oldu.

Alper Akgül; 200 metre kelebek, 200 metre karışık, 200 metre sırtüstü, 100 metre serbest, 100 metre sırtüstü, 50 metre serbest, 50 metre sırtüstü ve 50 metre kelebek yarışlarında altın madalya kazandı.

Başarılı sporcu ayrıca 100 metre kelebek yarışını 1.10'luk derecesiyle tamamlayarak milli takım barajını geçti.

Elde ettiği dereceyle milli sporcu olma yolunda önemli bir adım atan Akgül, organizasyonun en başarılı sporcuları arasında yer aldı.

SOBE Spor Kulübü, atletizm branşında da kürsü sevinci yaşadı. Disk atmada mücadele eden Emir Tekdere Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Hayati Efe Ezdemir ise aynı branşta Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.





"Bu başarılar doğru destekle nelerin başarılabileceğini gösteriyor"

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, elde edilen başarının otizmli bireylerin spor alanındaki potansiyelini ortaya koyduğunu belirterek, sporcuların gösterdiği performansın büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Alper Akgül'ün 8 Türkiye şampiyonluğu elde etmesinin ve milli takım barajını geçmesinin, kulübün uzun yıllardır sürdürdüğü sistemli spor eğitimlerinin önemli bir sonucu olduğunu ifade eden Ak, atletizm branşında kazanılan derecelerin de bu başarının tesadüf olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Otizmli bireylere doğru eğitim, nitelikli antrenman ve uygun fırsatlar sunulduğunda ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara ulaşabileceklerinin bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Ak, SOBE Vakfı olarak yalnızca eğitimde değil, spor, sanat ve sosyal yaşamın her alanında otizmli bireylerin potansiyellerini ortaya çıkaracak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Ak, "Sporcularımızın kazandığı her madalya sadece bireysel bir başarı değil; ailelerimizin, antrenörlerimizin ve tüm SOBE ailesinin ortak emeğinin ürünüdür. Madalya kazanan tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerimizi kutluyor, Alper Akgül'ün milli sporcu olma yolunda attığı bu önemli adımın ülkemize uluslararası arenada yeni gururlar yaşatacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi