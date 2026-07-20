GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
47,228 TL
EURO
53,844 TL
STERLİN
63,503 TL
GRAM
6.086 TL
ÇEYREK
10.032 TL
YARIM
19.941 TL
CUMHURİYET
39.486 TL
KONYA Haberleri

Konya’da tarla yangını! Arazide bulunan bir kamyona da alevler sıçradı

Konya’da tarla yangını! Arazide bulunan bir kamyona da alevler sıçradı
Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde tarlada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Yeniceoba Mahallesi Çelik Yaylası mevkisinde çıkan tarla yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Yangında arazide bulunan bir kamyona da alevler sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürütürken kuvvetli rüzgar söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Yangının yerleşim alanlarına ve çevredeki tarım arazilerine sıçramaması için ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER