Kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Konya’ya sevk edildi

Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Fadime Çelikkaya'nın yapılan kontrollerde kalp kriizi geçirdiği anlaşıldı.
Çelikkaya , Millet Bahçesine inan hava ambulansı ile Konya sevk edildi.
Kaynak: AA
Seydişehir Devlet Hastanesine gelen Fadime Çelikkaya'nın yapılan kontrollerde kalp kriizi geçirdiği anlaşıldı.
Çelikkaya , Millet Bahçesine inan hava ambulansı ile Konya sevk edildi.
Kaynak: AA
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