Konya’daki bu mahallede görüldü! Uzmanlardan önemli uyarı

Konya'nın Yunak ilçesinde halk arasında "Sarı Kız" olarak bilinen örümcek türünün son günlerde ilçe merkezi ve çevresinde görüldüğü iddia edildi. Özellikle Esentepe Mahallesi ile Esentepe TOKİ Konutları çevresinde görüntülendiği belirtilen örümcek, vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Sosyal medyada ve mahalle sakinleri arasında paylaşılan bilgilere göre, bu örümcekle temas edilmesi halinde temas ettiği bölgede çatlamış kurak arazi görünümüne benzer cilt hasarları oluşabileceği öne sürülüyor. Ancak bu iddiaların sağlık ve uzman kurumlar tarafından doğrulanmış resmi bir açıklamayla desteklenmediği de belirtiliyor.

VATANDAŞLAR İLAÇLAMA VE UYARI TALEP EDİYOR

Bölgede yaşayan vatandaşlar, Yunak Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün olası risklere karşı gerekli incelemeleri yapmasını, vatandaşları bilgilendirmesini ve ihtiyaç duyulması halinde ilaçlama çalışmalarını artırmasını talep ediyor.

UZMANLAR: TEMAS ETMEYİN, GÖRÜRSENİZ BİLDİRİN

Uzmanlar, türü kesin olarak bilinmeyen örümcek ve diğer yabani canlılara kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Vatandaşların böyle bir canlıyla karşılaşmaları halinde güvenli mesafede kalmaları ve durumu ilgili kurumlara bildirmeleri tavsiye ediliyor.